Sealiha hind „keerutab kosmoses“. Toidutootjatel tuli teha suveostuvalikutes muudatusi

Suured hinnatõusud on pannud inimesi hoolikamalt jälgima, mis hinna eest toodet müüakse, samuti hoitakse pidevalt silma peal soodushindadega toodetel. Selline ebakindlus ja hinnatundlikkus on pannud ka lihatootjad oma plaane üle vaatama. „On selgelt märgata, et soodsama hinnaga tooted müüvad paremini, sest tarbija on muutunud hinnatundlikuks,“ kinnitas Rakvere ja Talleggi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus, lisades, et tootearenduse tegevust muutsid nad sel aastal palju. Teisisõnu lõid nad suvehooaja premium-toodete kõrvale ka hinnatundlikumad tooted.