Inbank suurendas osalust sõidukite täisteenusrendiettevõttes

Inbanki Baltikumi äriüksuse juhi ja juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul on Inbanki eesmärk pakkuda finantseerimislahendusi, mis on tarbijale võimalikult mugavad ja ostukohas alati kättesaadavad. „Olgu selleks uus auto, külmkapp või tossud, finantseerimine peab tänapäeval toimuma märkamatult ja koheselt kaupmehe juures, sest tarbijad ei soovi ostu finantseerimiseks pangaga eraldi suhelda ja seetõttu ostuotsust pikendada. Mobire on näidanud võimekust astuda tarbija ootustega ühte sammu, nende ärimudel sobib Inbanki pikaajalise strateegiaga,“ sõnas Kastein.

Inbanki Baltikumi äriüksuse juht ja juhatuse liige nentis, et kasvule orienteeritud ettevõttena investeerib Inbank ärimudelitesse, millel on rahvusvaheline skaleeritavus. „Kogu maailm liigub kiiresti suunas, kus erinevate kaupade või teenuste rentimine asendab nende ostmist. Kui liisingu võtmise protsessi võib võrrelda kodulaenu taotlemisega, siis täisteenusrent on nagu üürikorteris elamine, millel on minimaalne peavalu. Vabadus valida omamise ja rentimise vahel on see, mida tarbijad soovivad ja Mobire pakub. Usume, et Mobirel on suur kasvupotentsiaal kogu Baltikumis,“ selgitas Kastein. Ta lisas, et Inbank tunneb hästi autode finantseerimise valdkonda ja Baltikumi turgu, mistõttu sobib Mobire Inbanki portfelli ideaalselt.