Keskmine Eesti auto satub õnnetusse iga 278 000 km järel

Ükski auto ei ole õnnetuste eest kaitstud ja on täiesti normaalne, et sõidukid saavad iga paari aasta tagant väiksemaid või suuremaid kahjustusi. Auto läbisõidu teadmine võib palju rääkida auto minevikust, sealhulgas sellest, mitu korda see võib olla kahjustatud. CarVertical Eestis läbi uuringu, et välja selgitada, mitu kilomeetrit auto tavaliselt läbib, kuni satub õnnetusse.