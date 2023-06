Vana Helme mõisaäri jätkuvalt kidub, kuid kodulehe asemel avaneb midagi ootamatut

Ettevõtte alla ei kuulu mõisa ennast. Selles ei olegi erilist vara. Põhivara väärtus on veidi üle 700 euro. Kui sinna otsa liita käibevarad, siis on tulemuseks 1850 eurot. Tegu on niisiis ühe igas mõttes igava aruandega. Omakapital veel miinuses ei ole. Samas tempos jätkates võib see juhtuda mõne aasta pärast.

Küll aga on meeleolukas see, mis vaatab vastu veebiaadress www.suurelahtrumois.ee tagant. Nimelt viskab see külalise otse ukrainaheaks.ee kodulehele, kust leiab infot MTÜ Eesti Pagulusabi ja MTÜ Mondo kohta, et nende kaudu Ukrainat toetada. Veebilehekülg on sellisena toimetanud juba mõnda aega.