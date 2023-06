Moskva börs on tänavuste parimate tõusjate seas

Indeksit on kõrgemale aidanud kohalikud investorid, kelle ligipääsu välisaktsiatele on peale Venemaa kallaletungi Ukrainale oluliselt piiratud. Ühtlasi on külmutatud välisinvestorite varad Venemaa ettevõtetes. Venelased on oma säästud pannud seega muuhulgas Lukoili, Gazpromi ja Sberbanki aktsiatesse, mis kokku annavad ligi 40% Venemaa aktsiaturu koguväärtusest.