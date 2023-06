Hiina aeglustuv majandus ohustab eelkõige Euroopa ettevõtteid

Kolmapäeval avaldatud Euroopa ettevõtjate arv, kes näevad Hiinat tulevaste investeeringute jaoks esikolmikus, oli kõigi aegade madalaim, selgus kolmapäeval avaldatud Euroopa Hiina Kaubanduskoja iga-aastasest avaldusest. Seda arvu on registreeritud alates 2010. aastast.

Hiina tähtsus ettevõtetele üha väheneb

Samal ajal kui intressimäärade tõus ja inflatsioon survestavad nõudlust Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, võitlevad Hiina ettevõtted seevastu järsu hinnalangusega, kuna maailma suuruselt teist majandust ähvardab deflatsioon. Aruande kohaselt oli 2022. aastal kolm korda rohkem Euroopa ettevõtteid, kes teatasid, et nende Hiinast saadud tulud on vähenenud, kui 2021. aastal. Hiina tähtsus ettevõtete ülemaailmses kasumis langes teist aastat järjest.

„Viimase kolme aasta jooksul toimunud ettevõtluse halvenemine on olnud märkimisväärne ja seda ei saa üleöö tagasi pöörata,“ ütles koja esindaja. Koja järeldused, mis põhinesid liikmete arvamustel veebruarist märtsi alguseni, näitasid, et rekordarv ettevõtteid kaotas eelmisel aastal turule pääsemise ja regulatiivsete tõkete tõttu oma äri.

President Xi Jinpingi keskendumine vaid riiklikule julgeolekule on jätnud mitmed välismaised ettevõtted täbarasse olukorda, sest nad ei tea, mida tulevik toob ja milliseks turg kujuneb. „Kuna uued ja tulevased Euroopa ja USA õigusaktid sunnivad paljusid ettevõtteid näitama suuremat läbipaistvust oma Hiina tegevuses, on tõenäoline, et tarneahela mitmekesistumine tugevneb pikas perspektiivis,“ ütles Euroopa Kaubanduskoja esindaja.