Kõrgetele maasikahindadele tänavu suurt leevendust oodata ei ole

Laari Talu OÜ pidaja Kadri Nebokat tõdes, et kvaliteetse maasika hind ei tohiks olulisel määral enam langeda, sest marja on väga vähe. „Sordid nagu ‘Asia’ hakkavad juba lõppema. Hooaeg on hästi lühike,“ märkis ta. Kvaliteetse lauamarja hinnalangust ta tõenäoliseks ei pea. „Peale tulevad väiksemad ja pehmemad sordid, mille hind võib sordi kvaliteediklassist olenevalt natukene soodsam olla, aga väga odavat hinda sel aastal tõenäoliselt ei tule.“