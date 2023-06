Eestis läheb müüki Vene oligarhide vara. Seda on palju rohkem, kui on praegu külmutatud

Eesti on Venemaa-vastaste sanktsioonide ja Ukraina abistamisega püüdnud olla eesliinil. Seda joont jätkatakse. Välisministeerium saadab lähinädalatel kooskõlastusringile rahvusvahelise sanktsiooni seaduse täiendused. Nendega loob Eesti esimesena Euroopas skeemi, kuidas võtta Vene oligarhide külmutatud vara Ukrainale sõjakahjude hüvitamiseks kasutusele.

Välisministeerium on ette valmistanud plaani, mille järgi võetakse oligarhide külmutatud varad Ukrainale tekitatud sõjakahjude hüvitamiseks kasutusele ettemaksuna. Seega, kui oligarhide kodumaa võtab tekitatud kahjude eest vastutuse ja hüvitab need, on võimalik oligarhidel neilt võetud vara eest tulevikus kompensatsiooni saada.