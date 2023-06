Leedu keelustab sügisest maitsega kuumutatud tubakatoodete müügi

Seimas keelas ka selliste kuumutatud tubakatoodete müügi, mis sisaldavad lisaaineid, mis võivad suurendada või muuta nende lõhna, maitset või suitsu intensiivsust. See kehtib praegu ainult sigarettide ja keeratava tubaka kohta.

Tervisealaseid hoiatusi nõutakse Euroopa Komisjoni direktiiviga. Leedul on aega 23. juulini, et võtta vastu piirangud, mille eesmärk on vähendada nende toodete kasutamist.