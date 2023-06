Euroopa ühendamise rahastusest eraldatakse Rail Balticale 928 miljonit eurot

Rahastuse määramisel on prioriteediks seatud suuremad piiriülesed TEN-T põhivõrku kuuluvad raudteeühendused. Nende hulka kuuluvad Brenneri baastunnel, mis ühendab Itaaliat ja Austriat; Rail Baltica, mis ühendab kolme Balti riiki ja Poolat ülejäänud Euroopaga; samuti Saksamaa ja Šveitsi (Karlsruhe–Basel) ning Saksamaa ja Madalmaade (Emmerich–Oberhausen) vahelised piiriülesed lõigud. Üle 80% ELi rahalistest toetusest kasutatakse projektide toetamiseks, millega luuakse tõhusam, keskkonnahoidlikum ja nutikam üle-euroopalises transpordivõrgu (TEN-T) raudtee-, sisevee- ja mereteede võrgustik. Lisaks tugevdatakse projektidega ELi ja Ukraina solidaarsuskanaleid, mis on loodud Ukraina ekspordi ja impordi hõlbustamiseks.

Transpordivolinik Adina Vălean: „Rail Baltica projekt oli juba varasemalt prioriteet, nüüd on sellest kujunenud geopoliitiline vajadus – vajame vastupidavat transpordiühendust nii reisijatele kui kaubavedudele Balti riikidesse ja tagasi. Üleminek ühisele rööpmelaiusele on hädavajalik, et luua ühtne Euroopa raudteepiirkond, mis toob regiooni kiirrongid ja annab kodanikele uusi võimalusi reisimiseks Balti riikide ja ülejäänud Euroopa vahel. Baltimaad vajavad transpordis jätkusuutlikku alternatiivi, et mitte sõltuda vaid bussides ja lennukitest. Antud taotlusvooru raames saab Rail Baltica Baltimaade lõik 930 miljonit eurot. See on lisaks juba varasemalt saadud 1,2 miljardile eurole. Rail Baltica liinile Poolas eraldatakse täiendavalt 285 miljonit eurot.“