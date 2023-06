Baltika suuromanik võib teha väikeaktsionäridele ülevõtupakkumise

AS Baltika teavitab, et 22. juunil 2023 teatasid KJK BLTK Holding OÜ ja Kaima Capital Eesti OÜ tehingust AS Baltika osas. Selles tehingus ostis KJK BLTK Holding OÜ 231 578 AS Baltika aktsiat ning Kaima Capital Eesti OÜ müüs oma aktsiad.

KJK BLTK Holding OÜ on tihedalt seotud AS Baltika nõukogu liikme Kristjan Kotkasega ning Kaima Capital Eesti OÜ on AS Baltika nõukogu liikmete Kristjan Kotkase ja Lauri Kustaa Äimäga. See teavitamine tuleneb Euroopa Liidu ja Nõukogu määrusest (EL) nr 596/2014 artikli 19 lõikest 1.

Tehingu tulemusena kuulub nüüd KJK BLTK Holding OÜ-le 48 758 078 AS Baltika aktsiat, mis moodustab umbes 90,2% kogu AS Baltika aktsiakapitalist.

Lisaks teavitab AS Baltika, et KJK BLTK Holding OÜ (edaspidi nimetatud „Põhiaktsionär“) ja AS Baltika kavandavad ühinemist, kus AS Baltika ühendatakse Põhiaktsionäri kui ühendava ühinguga. Põhiaktsionär kaalub selles raames ka AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist ühinemise elluviimiseks. Kavandatava ühinemise tingimused avalikustatakse pärast kokkuleppe saavutamist AS Baltika ja Põhiaktsionäri vahel ning nende heakskiitmist AS Baltika nõukogu poolt. Kui Põhiaktsionär taotleb AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist, avalikustab AS Baltika selle kohta täpsema teabe eraldi börsiteates.

Kavandatava ühinemise ning AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise elluviimine eeldab muu hulgas vastavasisulist heakskiitu AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku poolt.