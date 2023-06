Ekspert: teedeehituses on võimalik nutikalt tegutsedes raha kokku hoida

Hiljuti TalTechis kaitstud magistritöö põhjal nägime, et kui freesasfalt moodustaks uue kulumiskihi asfaltsegu (ehk kõige pealmine asfaldikiht, mille koostises ei tohi tänaste nõuete kohaselt olla taaskasutatud materjale) mahust 30%, langeks toote omahind kuni 25% ning CO 2 jalajälg selle tootmisel umbes 16%. Kui aga suurendada vana asfaldi osakaalu 50% juurde, siis oleks rahaline sääst koguni 40% ning keskkonnajalajälg väheneks umbes 27%. Seda põhjusel, et kulumiskihi segu tuleb valmistada tardkivikillustikust, mille transport Põhjamaadest moodustab asfaltsegu valmistamise CO 2 jalajäljest ainuüksi 20%. Sellise materjali taaskasutuses on tohutu kasutamata potentsiaal.

Rohepööre teedeehituses võiks alata materjalide taaskasutamisest. Teiste riikide eeskujul tuleks ka Eestis võtta uute asfaltkatete ehitamisel kasutusele freesasfalt. Me küll kasutame vana asfaltkatet teede aluskihtides, kuid peaksime seda lisama hoopis uutesse asfaltsegudesse. Vana asfalt on tehtud graniitkivist, mis on transporditud siia Põhjamaadest, samuti sisaldab see kallist bituumenit. Selle asemel, et neid materjale kalli raha eest juurde eksportida, võiksime suunata olemasolevat uuele ringile targemalt, kui seda teeme praegu.

Eestis CO 2 koguheitest on taristuehituse tekitatud ligi 1,7%. Nii ministeeriumides kui ka ehitusettevõtetes on jõutud arusaamisele, et vanaviisi jätkates lõppevad varsti meie liiva, kruusa ja kvaliteetse killustiku varud ning sektori tekitatud keskkonnakahjud üksnes suurenevad. Kuid erinevalt Põhjamaadest astume selle vähendamiseks alles esimesi samme. Meie õigusruum ja teedeehitust puudutavad regulatsioonid on endiselt liiga jäigad, et võimaldada ettevõtetel rakendada tänapäevaseid keskkonnasäästlikke lahendusi ning tehnoloogiat.

Juhul, kui me kasutaksime kõikides Eesti asfaltbetoonsegudes umbes kolmandiku ulatuses freesasfalti, siis potentsiaalne sääst sellest oleks 2022. aasta andmete põhjal ca 20 miljonit eurot, mida saaks kasutada näiteks kruusateedele tolmuvaba katte ehitamiseks.

Põhjamaades on üpriski levinud olukord, kus asfaltkatetes on taaskasutuse osakaal pool segu massist, Jaapanis isegi 70% ja Ameerika Ühendriikides toodetakse asfalti, mis koosneb 99% ulatuses taaskasutatud freesasfaldist. Enamasti on tegemist riikidega, kus on Eestiga sarnased klimaatilised olud ning praktika on näidanud, et selline lahendus ei vähenda asfaltkatte eluiga.

Teine asi, mida taaskasutuse vallas teha saaksime, oleks olemasoleva pinnase maksimaalne ärakasutamine. Naaberriikides otsitakse võimalusi olemasolevate materjalide parendamiseks nii, et need sobiksid rajatavasse teekonstruktsiooni. Parim eeskuju siin on meile Poola, kes kasutab laialdaselt sideaineid, et võimaldada maksimaalselt kohapealsete pinnaste kasutust. Eestis saaks selleks vajaminevaks sideaineks kasutada muuhulgas põlevkivituhka, et olemasolevate pinnaste omaduste parandamisel tõsta taaskasutuse võimalikkust. Erinevad katsetused nii laboris, katselõikudel kui ehitusobjektidel on kinnitanud, et põlevkivituhk sobib kasutamiseks teede ehitamisel ning meil on selles osas olemas head teadmised ja kogemused.