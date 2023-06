Käesoleva aasta aprillis andsid Eesti läbi aegade kaks paremat rallisõitjat Ott Tänak ja Markko Märtin teada, et nende teed on läinud lahku. Nad olid tihedalt seotud nii spordis kui äris. Jagada tuli päris suureks paisunud kinnisvaraportfell. Tänaseks on selge, kes mille endale sai.