Eesti firma asus jahtima väga suurt turgu. Appi võeti suurte kogemustega tippjuht

James Doyle’l on üle kahekümne aasta kogemusi ülemaailmsetes ettevõtetes nagu Marks & Spencer, Emirates SkyCargo ja Kuehne+Nagel. „Ühinesin Euroraga, sest usun ettevõtte arendatud tehnoloogiasse ja missiooni. Ladina-Ameerika turul on suur potentsiaal ja saame Euroraga olla osa rahvusvahelise kaubavahetuse efektiivsemaks muutmisest kogu regioonis,’’ kommenteeris James Doyle.

2022. aasta aprillis kaasas Eurora tootearenduseks ja uutele turgudele sisenemiseks A-seeria rahastusringis 40 miljonit dollarit. Viimase aasta jooksul on Eurora laienenud USA-sse, Ühendkuningriiki, Singapuri ja Austraaliasse ning Uus-Meremaale. Möödunud aasta septembris avas Eurora Tartus innovatsiooni- ja uurimiskeskuse, kus keskendutakse masinõppe rakendusuuringutele ja teaduslike lahenduste katsetamisele. Ettevõttel on üle 250 kliendi, muuhulgas maailma juhtivad pakiveoettevõted DPDgroup ja SkyNet ning globaalne e-kaubanduse platvorm Wish.