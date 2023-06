Ülestõusu majanduslikku mõju on juba tunda. Rubla väärtus on hakanud langema

Kui valuutakursid edasi kerkivad, siis on sel riigi majandusele oluline mõju. Välisvaluutas tehingud muutuvad kallimaks ning sektorid, mis on impordist väga sõltuvad, võivad sattuda rahahätta. Samal ajal võib ka Venemaa tavakodanike jaoks elukallidus suureneda, sest imporditavate toodete ja teenuste hinnad kasvavad.

Nüüd on huvitav näha, millised on Venemaa vastukäigud, näiteks, kuidas sekkub Venemaa keskpank. Samas on konflikti kestvus olnud veel piisavalt lühike, et põhjapanevaid hinnanguid anda.