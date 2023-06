Poolas pannakse tööle tehas, millel on mõju ka Eesti pakendijäätmetele

Stora Enso Ostrołęka linnas (Poola) asuva tootmisüksuse uue kaasaegse liini aastane tootmisvõimsus on 50 000 tonni ja see tegeleb ainult joogipakendite ümbertöötlemisega, eraldades materjalikiud polümeeridest ja alumiiniumist. Seejärel muudetakse eraldatud kiud kartongpakendite valmistamiseks vajalikeks aineteks, mis aitab tõhusalt kaasa materjalide ringlusele, muutes kasutatud paberipõhised pakendid uuteks samasugusteks pakenditeks.

Mul on väga hea meel näha, et oleme koostöös Stora Ensoga üles ehitanud Euroopa ühe suurima kartongist joogipakendite taaskasutuskeskuse, mis sellele ambitsioonika eesmärgi täitmisele kaasa aitab. See on ka suurepärane näide sellest, kuidas süsteemne koostöö võib aidata kvaliteetseid ümbertöödeldavaid materjale, nagu näiteks paberkiud, ringluses hoida,“ kommenteeris Lars Holmquist.