Baltimaades, Balkanil ja Ladina-Ameerikas laineid lööv Eesti idufirma on leidnud ainulaadse konkurentsieelise

Viimastel kuudel taas hoogsamalt värbama hakanud Hepta Airborne annab täna tööd ca 35 inimesele. „Enamus neist on Eestis. Või siis on Eesti tiim mööda maailma laiali, toimetavad klientidega – üks inimene on Tšiilis, üks inimene on Lätis ja siis on meil teenuslepingutega meeskonnaliikmed ka Balkani maades,“ märgib Klemmer. Ka sõnab ta, et tänaseks on ettevõtte fully remote ehk täielikult kaugtööle üle läinud, sest töötajad nii tahavad.

„Kiirematega on aasta, aga Portugali võrguettevõttele, kellega saime just hea lepingu, müüsime neli aastat,“ tõdeb Hepta Airborne’i kaasasutaja ja tegevjuht. Samas rõõmustab ta, et nüüd on ettevõte kasvama hakanud ja ennustab, et lähiaastail Hepta Airborne’i kasv vaid kiireneb. „Me oleme päris hea tooteni jõudnud ja meil on juba päris hea kliendibaas, kelle pealt saab päris hea ettevõtte üles ehitada,“ on Klemmer veendunud.

Ettevõtte tegevusele andis alguses palju hoogu juurde seegi, et kohe võideti kaks suurt Elektrilevi hanget, mis hõlmas terve Eesti elektrivõrgu kaardistamist. „Eks see tekitas alguses ka sellist muretust, et esimesed projektid tulid nii kiiresti,“ räägib Klemmer. Järgnenud aastad on näidanud, kui pikk üks müügitsükkel elektrituru ettevõtetega tegelikult on.

Nii hakati eri meetodeid kaardistama. „Hakkasime testima droone, satelliite, igasugust liinirobootikat – mis liinil ronib – ja läbi nende testimiste jõudsime siis tooteni ning otsustasime, et rahvusvaheliselt on rohkem vajadust selle järele,“ kirjeldab Klemmer elektritaristu digitaliseerimisele ja kaardistamisele keskenduva Hepta Airborne’i sünnilugu.

TalTechis elektriinseneriks õppinud ettevõtja meenutab, kuidas tema tööelu algusaastal oli ka päevi, kus ta võttis tahvelarvuti oma pea kohale ja ujus riietega üle jõe või sumpas kuskil mudas. „Oli ka kolleege, kes jooksid karude eest ära,“ sõnab Klemmer. Järgmistes ametites nii elektriliinide projekteerimise kui ka nende helikopteritega läbi käimisega kokku puutunud ettevõtja nägi ära, et tänane elektritaristu kaardistamine on kaugel optimaalsest.

„Esimene proovikivi oli kunagi Eesti Energias, kus ma käisin jalgsi elektriliine läbi. Väga pikalt ma seda ei teinud, aga ma sain sealt päris hea kogemuse – milline see võrk välja näeb – ehk teadmise võrgu kohta – ja teisest otsast, kui piinarikas see töö on,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 6. episoodis Hepta Airborne kaasasutaja ja tegevjuht Henri Klemmer (34).

Kui eelmisel aastal jäi ettevõtte käive 300 000-350 000 euro vahele, siis sel aastal peaks see vähemalt kolmekordistuma ja 4-5 aasta vaates juba seitsmekordistuma. „Meil on täna sõlmimisel lepinguid rohkem kui kunagi varem – Argentiinas, Kolumbias ja Balkani maades – ja aina rohkem on need lepingud sellised, mis on puhtalt tarkvara-, andmeteaduse põhised,“ märgib iduettevõtja. Ootamatult suur huvi on ettevõtte toote vastu just Ladina-Ameerikas. „Praegu on meil väga hea momentum, et seda müüa.“

Miks ütleb Henri Klemmer, et Hepta Airborne’i tänaseks tugevuseks on nende müügitunnelis olevad lepingud, kuidas on Ukraina sõda ettevõtte tegevust piirkonnas mõjutanud ning miks on neil sektoris täna parim tehisintellekti tase, kui suure hulga tööd see inimeste eest tegelikult ära teeb ja kuidas see on aidanud seljatada ka selliseid nimekaid ettevõtteid nagu IBM – seda kõike kuuleb Kiirendi värskest episoodist.

Henri Klemmer toob välja sedagi, miks nad otsivad ennekõike just strateegilisi investoreid ja kuidas neil on investorite leidmisega vedanud, millistesse ettevõtetesse ta ise investeerida plaanib ning miks tema lemmikütluseks on „õpetaja ilmub siis, kui õpilane on valmis“.

Henri Klemmer on hariduselt elektriinsener, kes alustas oma tööelu Eesti Energias. Hiljem on ta töötanud erinevates ettevõtetes, valdavalt puutunud kokku elektriliinide projekteerimisega. 2013. aastal asutas ta oma projekteerimisettevõtte Hepta Group Energy ning hiljem, 2017. aastal lisandus idufirma Hepta Group Airborne. Lisaks on tal veel oma investeerimisfirma Hepta Group Investments ja valdusfirma Hepta Group Management.

2017. aasta suvel Henri Klemmeri, Siim Maripuu ja Siim Heeringu poolt asutatud Hepta Airborne on tänaseks kaasanud ca seitse miljonit eurot. Praegu ollakse finišeerimas järjekordse rahakaasamise ringiga. Hepta Airborne tegutseb täna 18 turul, ettevõttel on 20 klienti. Tugevaim on energiaidu Tšiili, Portugali, Balkani maade ja Balti riikide turul. Kümneaastane leping on ettevõttel sõlmitud ka Ukraina suurima võrguettevõttega DTEK, kel on rohkem võrku hallata kui tervel Soome riigil.

