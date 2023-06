Madalat kauplemisaktiivsust näitav bitcoin hiilgab korraliku tõusuga

Maailma suurim digitaalne valuuta on juuni algusest tõusnud rohkem kui 12 protsenti. Coin Metricsi andmetel tõusis kolmapäeval bitcoin’i hind 30 000 dollarini, mis on seni kõrgemaid tasemeid alates 14. aprillist.

Turulolijad on pidanud hüppe põhjuseks USA varahaldusgigandi BlackRocki plaani luua bitcoin’idega börsile kaubeldav fond. Selle fondi tekke üle on pikalt krüptoadvokaadid ja regulaatorid vaielnud.

Ometi on bitcoin’i turusügavus olnud sel aastal väga madal. Turusügavus viitab teadupoolest sellele, milline on turu võime vastu võtta suuri ostu- ja müügiordereid. Turusügavus on oluline likviidsuse näidik. Kaiko andmetele tuginedes on bitcoin’i turusügavus selle aasta algusest langenud 20%. Bitcoin on turusügavuse poolest üks enim lüüa saanud krüptovaluutasid.