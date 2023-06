Äriandmestiku ja -analüütika ettevõte Dun & Bradstreet laienes Eestisse ja Lätti

„Dun & Bradstreet omab andmeid üle 550 miljoni organisatsiooni kohta üle maailma ning Dun & Bradstreet’ unikaalne globaalne registrinumbrite süsteem D-U-N-S võimaldab ettevõtete, nende tausta ning omavaheliste seoste tuvastamist üle riikide piiride, mis tagab rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtjatele konkurentsieelise kvaliteetsemate äriotsuste näol,“ selgitas Vihuri. Tema sõnul on üks hea potentsiaaliga kliendisegment Dun & Bradstreet’i jaoks Eestis näiteks meie rahvusvahelise haardega IT-ettevõtted ja tehnoloogiaidud. „Dun & Bradstreet’i andmebaasidest ja analüütikast on kindlasti abi nendele ambitsioonikatele ettevõtjatele, kes vaatavad oma turuna ja hankijatena mitte ainult Eestit ja lähiriike, vaid kogu maailma. Klientide ja äripartnerite tausta, finantstugevuse ja seoste teadmine võimaldab vältida kulukaid vigu ja kasvatada müüki kiiremini,“ rääkis ta.

Dun & Bradstreet laienemine kogu Euroopas toimus Rootsi ettevõtte Bisnode omandamise teel, millele kuulus ka tütarfirma Eestis. Kokku on äsja Dun & Bradstreet Estonia AS-iks ümber nimetatud ettevõttel tänaseks Eestis 60 töötajat. Kohalikule turule sobiva Dun & Bradstreet grupi tootevaliku abil on Eesti ja Läti tütarettevõtete eesmärk pikajaaline stabiilne kasv koos oma klientide arvu ja nende ärimahtude kasvuga. Lisaks olemasolevatele toodetele näeb Dun & Bradstreet Vihuri sõnul lähiperioodi suuremaid kasvuvõimalusi uutest KYC (know your customer ehk tunne oma klienti) ja ESG lahendustest (environmental, social and corporate governance ehk jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise aspektidest lähtudes).