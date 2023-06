New Yorgi börsil noteeritud elektriseadmete tootja rajab Eestisse kompetentsikeskuse

„Tallinnasse rajatav kompetentsikeskus on oluline partner nii meie suurklientidele kui ka Eatoni töötajatele Põhjala piirkonnas. Seni on siinset piirkonda toetanud Ungaris asuv Eatoni ühisteeninduskeskus, kellega Tallinna meeskond hakkab koos töötama,“ ütles Eatoni Tallinna kompetentsikeskuse rajamise projektijuht ja Eatoni Taani klienditoe juht Lina Nyholm.

„Eatoni esindus Eestis kasvab ja ootame inimesi meiega liituma. Tallinnasse rajatava kompetentsikeskuse meeskonda hakkab juhtima Agita Kalnina, kes on avatud suhtleja ja hea inimeste motiveerija. Ta on Eatonis töötanud üle 15 aasta ja tema meeskonna liikmed saavad sellele tohutule teadmiste pagasile tugineda,“ ütles elektriinsener ja Eatoni Baltikumi müügijuht Ragnar Roos.

Eatoni Tallinna kompetentsikeskuse ülesannete hulka kuuluvad tellimuste ja ostude haldamine, klientide nõustamine, logistika korraldamine ja jooksvate küsimuste lahendamine. Meeskonnaga on oodatud liituma inimesed, kellel on huvi ja kogemus klienditoega või elektrialased teadmised ja kogemused samas või sarnases ametis. Kandideerijatelt oodatakse head inglise keele ja soovitatavalt ühe Põhjala piirkonda kuuluva riigikeele oskust.

Eaton on nutikate elektriseadmete tootja, mis on pühendunud inimeste elukvaliteedi parandamisele ja keskkonna kaitsmisele. Eaton lähtub jätkusuutlikkuse põhimõttest, et aidata oma klientidel juhtida energiat nii täna kui ka tulevikus. Eatoni missioon on kiirendada planeedi üleminekut taastuvenergiale ja aidata lahendada kõige pakilisemaid energiamajanduse probleeme. 1911. aastal asutatud Eaton tähistab tänavu oma 100. aastapäeva New Yorgi börsil. Eatoni müügitulu oli 2022. aastal 20,8 miljardit dollarit ja ettevõte teenindas kliente 170 riigis.