Eesti idufirma Woola sai ühelt maailma rikkaimalt inimeselt vägeva auhinna

Ta lisas, et plastitööstus on katki kahel põhjusel: sõltuvus fossiilsetest kütustest ja ühekordse kasutuse mõtteviis. „Plasti asendamine on raske võitlus, sest oleme turul uued. LVMH tunnustus annab meile usalduse, mida vajame, et jõuda rohkemate ettevõteteni. See on meie jaoks väga väärtuslik,“ sõnas Palatu.