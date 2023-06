Inkassofirmad lähevad edaspidi finantsinspektsiooni järelevalve alla

„Täna on inkassoturg Eestis üsna vähe reguleeritud ja sellest tulenevalt ei pruugi alati olla kaitstud võlgnike huvid. Inkassod peavad hakkama edaspidi andma inimesele selget infot kui suur on tema võlgnevus ja mida temalt täpselt sisse nõutakse, ja ka selle kohta, kuidas tema suhtes esitatud nõuet vaidlustada,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.

Minister lisas, et võlgnike arv on Eestis küll tasapisi vähenemas, kuid murekohaks on kasvanud võlasummad ja täitemenetlusse sattunute suur arv. „Täitemenetlus peaks siiski olema viimane võimalus, nüüd tekib laenuandjatel ka kohustus kaaluda enne muid võimalusi laenu ümberkujundamiseks,“ sõnas minister. Muudatustega tuuakse tarbijakrediidilepingute puhul allapoole ka võla viivismäär.