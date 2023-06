Riigi Kinnisvara müüb endise Liivalaia kohtumaja kinnistut

Tallinna linna 2001. aastal kehtestatud üldplaneeringu järgi on tegu korruselamute alaga. „Oleme algatanud kinnistumaa detailplaneeringu sihtotstarbe muutmise, et saada õigus äri- ja eluhoone ehitamiseks. Planeering on hetkel Tallinna linnavalitsuses koostamise etapis,“ ütles Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. Ta lisas, et Liivalaia kinnistu on kindlasti suure potentsiaaliga ning selle vastu võiksid paljud kinnisvaraarendajad huvi tunda.