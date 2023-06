Euroopas on näha äritegevuse aeglustumist. Üheks põhjuseks on kõrged intressimäärad

Majanduslanguse oht on jätkuvalt olemas

Ettevõte lisas, et kuigi energia- ja tarneahela mured praeguseks leevendunud, on juunis suurenenud mure nõudluse kasvu ja eelkõige kõrgemate intressimäärade mõju pärast. On võimalus, et see tekitab majanduslanguse nii kodu- kui ka välisturgudel.