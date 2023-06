Türgi valuuta on erakordselt madal, mistõttu saab puhkusele minna üliodavalt

Kui esmaspäeval sai ühe euro 25,89 liiri eest, siis 2019. aastal võrdus 1 euro vaid 6 Türgi liiriga. Leedu ökonomisti Aleksandr Izgorodini sõnul on liiri praegune kukkumine seotud kahe asjaoluga.

„Esimene on see, et Lääne keskpangad tõstavad intressimäärasid ja need on kõrged, nii et nad imevad osa kapitalist välja arenevatelt turgudelt. Sellel on suur mõju nende turgude vahetuskurssidele,“ sõnas Izgorodin.

Türgi liir ei ole erandiks ja selle langus on tingitud sellest, et intressimäärade ja riigivõlakirjade tootluse tõusu tõttu on väga suur hulk kapitali voolanud tärkavatelt turgudelt USA turule. See jätkub ka lähitulevikus, sest USA valitsus kiitis hiljuti heaks võlalae, mis tähendab, et riik hakkab agressiivselt uusi võlakirju emiteerima ja kapital voolab jätkuvalt USA turule, selgitas Izgorodin.



Teine põhjus on hiljuti tagasi valitud Türgi president Recep Tayyip Erdoğan. „Liir hakkas valimisaastal kukkuma, sest esimeses voorus oli võitja osas suur ebakindlus. Nüüd aga liir langeb, sest Erdoğan võitis.“ Tema võit tähendab, et ta jätkab taas ebakonventsionaalset rahapoliitikat, mis näeb ette, et Türgi keskpank ei tohi tõsta baasintressimäärasid. Samuti hakkab Erdoğan palju sekkuma keskpanga töösse,“ ütles Izgorodin.

Ökonomist usub, et liir jätkab langemist ja varsti võib 1 euro eest saada koguni 30 liiri. „Leedukatele on see väga hea. Liiri odavnemine tähendab, et meil on Türgis puhkamine järjest odavam, sest saame osta rohkem ja hotellid, kohalikud kaubad ning teenused lähevad odavamaks,“ rääkis ta ja lisas, et kõige kasulikum oleks osteldes maksta kauba eest liirides.