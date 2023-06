Euroopa kahe suure majanduse seis. Saksamaalt tuleb ohumärke

Münchenis asuva IFO instituudi ootuste indeks langes juunis 83,6-le, kuu varem oli see 88,3. See tulemus on palju halvem, kui majandusteadlased ootasid. Langes ka mõõdik, mis näitab majanduse praeguseid meeleolusid. „Eelkõige suunab Saksamaa majandust tormilistesse vetesse nõrk tööstussektori tulemus ja väljavaade,“ ütles instituudi president Clemens Fuest. Raportis rõhutatakse, et arenenud maailma tööstuses on näha seisakut, sest Hiina nõudlus on vähenenud. See kõik mõjutab ka Saksamaa tehaste seisu ja Saksamaa on laiemalt kogu euroala majanduskasvu mootor.