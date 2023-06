Innovatsioonijuht ettevõtjatele: kestlikkuse aruandlus on raske, aga pingutust väärt maraton

Põhjusega öeldakse, et andmed on kulla hinnaga ning targalt kasutatud info aitab teha õigeid äriotsuseid. Mingil põhjusel ei nähta seda seost seni veel Euroopa Liidu kestlikkuse aruandluse direktiivi (CSDR) alusel peagi rakenduval kohustusel kaardistada ettevõtte tegevuse laiemat mõju. Lähemal kokkupuutel julgen väita, et tegu on siiski äriliselt ülimalt vajaliku andmemahuga, nagu finantsaruanne, mis näitab kätte võimalikud kokkuhoiukohad ning ärivõimalused, kirjutab Reitan Convenience Estonia kestlikkuse- ja innovatsioonijuht Berit Heinmets.