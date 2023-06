Baltika viiakse börsilt ära

Lisaks teavitas Baltika käesolevaga ühinemislepingu sõlmimisest põhiaktsionäriga ehk KJK BLTK Holding OÜ-ga. Ühinemise ning ühinemislepingu tingimused on oma otsusega heaks kiitnud ka AS Baltika nõukogu.

Seoses ülaltooduga on AS Baltika juhatus ette valmistamas aktsionäride üldkoosolekut. Üldkoosoleku kutse koos seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse lähiajal eraldi börsiteatega.

KJK BLTK Holding OÜ on tihedalt seotud AS Baltika nõukogu liikme Kristjan Kotkasega ning Kaima Capital Eesti OÜ on AS Baltika nõukogu liikmete Kristjan Kotkase ja Lauri Kustaa Äimäga.