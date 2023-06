Eesti idu plaanib robotiga Euroopa ja Ameerika turu vallutada

Näituselogistika on väljakutse

Robotite transpordi korraldamisel rahvusvahelistele messidele kasutatakse enamasti ajutise impordi dokumenti ehk ATA-märkmikku (ATA Carnet). See dokument võimaldab liigutada kaupasid kolmandatesse riikidesse nii, et kaubaomanik ei pea vormistama sihtriigis nõutavaid tollidokumente kaupade sisse- ega ka hilisemaks väljaveoks. „Lihtsamalt öeldes muudab ATA-märkmik ringleva kauba liigutamise oluliselt soodsamaks, kuna igas näitust korraldavas riigis saab jätta tasumata impordi- ja tollimaksud,“ selgitas Balti Logistika operatsioonide juht Greete Orgusaar. Kaubapass liigub enamasti riikide vahel füüsilisel kujul koos kaubaga. Sellegipoolest ei panda ATA-märkmikku tavaliselt kauba külge, vaid see rändab sihtriiki eraldi, et vältida dokumendi kaotsiminekut. „Tavaliselt eelistatakse ATA-märkmikku liigutamist kulleriga, kuna nii on selle asukohta võimalik kõige paremini kindlaks teha,“ ütles logistikaspetsialist Sander Elb ja lisas, et samas on igas riigis nõuded erinevad ning on tulnud ette ka saadetisi, kus ATA-Carnet kinnitatakse klambripüstoliga kaubapakendi külge.