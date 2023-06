Eesti Energia langetab enam kui 91 000 börsipaketi kliendi hinda

Tuti sõnul on aus välja tuua, et teenustasu ühtlustamine puudutab ka neid börsipaketi kliente, kelle marginaal ja kuutasu möödunud talve energiakriisi ajal ei kerkinud. „Paraku peavad nemad nüüd arvestama teenustasu tõusuga,“ lisas Tutt, kelle sõnul on selliseid kliente umbes 11 000. Nende jaoks muutub paketi teenustasu alates 1. augustist.