Riik toetab kümne energiasalvestuse pilootprojekti elluviimist. Eesmärk: kogu tarbitav elekter toota taastuvatest allikatest

Toetust said Utilitas Tallinn, Utilitas Eesti, Sunly Solar, Prategli Invest, Five Wind Energy ja Eesti Energia, kes hakkavad ellu viima taastuvenergia salvestusseadmete rajamise projekte üle Eesti.

„Eesti plaan on aastaks 2030 toota 100% aastas tarbitavast elektrist taastuvatest allikatest. Taastuvenergia on soodne tarbijale ning annab ettevõtlusele konkurentsieelise väiksema keskkonnajalajälje kaudu. Taastuvenergeetika vajab süsteemis tasakaalu salvestuse ja juhitavate võimsustega. Kliima vaatest on salvestusvõimsuste teke hea viis kasvatada puhast ja soodsa hinnaga energiatootmist,“ kirjeldab kliimaminister Kristen Michal.

Energeetikateemadega tegelev KIKi projektikoordinaator Kristjan Kalda selgitab, et salvestusseadmete rajamise toetusega hoogustame energiasalvestuse turu arengut. „Need kümme toetust saanud pilootprojekti näitavad ka teistele huvilistele, kas ja kuidas salvesteid on võimalik kasutusele võtta,“ ütleb Kalda.

Taastuvatest allikatest toodetud soojusenergia salvestite rajamiseks sai toetust kolm projekti. AS Utilitas Eesti sai toetust Jõgeva ja Rapla keskkatlamaja soojussalvestite rajamiseks, mõlema projekti toetussummaks on 660 000 eurot. AS Utilitas Tallinn sai toetust 675 000 eurot, et ehitada Tallinna elektrijaama kõrvale soojussalvesti ja suurendada taastuvenergia kasutamist Tallinna ühtses kaugküttevõrgus. Soojussalvestid on suured küttevee mahutid, mida köetakse madala tarbimisega perioodil ning salvestatud soojus võetakse kasutusele tipukoormuste katmiseks.