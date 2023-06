Clevon laieneb ning alustab koostööd Leedu juhtiva toidupoeketiga

„Meie meeskond tõestab jätkuvalt, et autonoomsed tarned on siin, et jääda. Me laiendame oma tegevust ühelt sõiduki opereerimiselt masinapargile nii Euroopas, Ameerika Ühendriikides kui ka Lähis-Ida piirkonnas. Clevon oli esimene Euroopas, kes sai 2020. aastal loa mehitamata sõidukite opereerimiseks avalikel teedel. Ja nüüd teeme taas ajalugu, olles esimesed, kes kasutavad ärilistel eesmärkidel robotkullerite masinaparki Euroopa avalikel teedel, siinsamas Leedus. See on alles algus!“ lausub Clevoni tegevjuht Sander Sebastian Agur, lisades, et koostöö REWE gruppi kuuluvate IKI ja LastMile’ga on Clevonile oluline.