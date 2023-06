Eesti riikliku lennufirma juht Jan Palmér teatas lahkumisest

Jan Palmér (72) kommenteerib oma tänast otsust järgnevalt: „Mul on olnud au olla enam kui kümme aastat osa Eesti lennunduse arengust. See on olnud äärmiselt huvitav ja ka väljakutsete rohke aeg, kus ükski päev ei sarnane teisele. Nordic Aviation Group AS, mis tegutseb lennundusturul Xfly ja Nordica kaubamärkide all, on tänaseks kasvanud jätkusuutlikuks ettevõteteks. Me oleme üks suurimatest allhanketeenuseid pakkuvatest lennuettevõtest Euroopas ja ma usun, et just siis, mil kõik on hästi, on õige hetk teatepulk üle anda ehk uue generatsiooni juhile. Äsja sõlmitud pikaajalised lepingud tagavad lennufirmale head arenguvõimalused järgnevateks aastateks. Meie tubli Eesti lennufirma on olnud viimastel aastatel väga kiires kasvus ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks see jätkuma ei peaks. Olen Eesti riigile siiralt tänulik, et mind usaldati sedavõrd vastutusrikast ametit pidama.“