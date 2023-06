Euroopa Investeerimispank toetab 300 miljoni eurose laenuga Eesti riigi investeeringuid digi- ja rohereformi

Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Rahandusministeerium sõlmisid 300 miljoni euro suuruse rahastamislepingu, et toetada investeeringuid digi- ja rohereformi. Laen on esimene osa suuremast raamlepingust, millest kaasfinantseeritakse ka projekte, mille eesmärk on toetada õiglast üleminekut Ida-Virumaal vähese CO2-heitega majandusele.

Tegemist on Euroopa Investeerimispanga spetsiaalse laenutootega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatavate projektide kaasrahastamiseks. Investeeringute kavandatav kogumaht on 5,2 miljardit eurot. Sellest umbes 3,4 miljardit rahastatakse struktuurifondidest ja ülejäänu on omafinantseering, mis sisaldab kaasfinantseerimist riigieelarvest ja milleks kasutatakse Euroopa Investeerimispanga laenu.

„Pandeemia ja energiakriisi tagajärjed on ainult tugevdanud vajadust kiirendada üleminekut rohelisele ja digitaalsele keskkonnale,“ ütles EIP asepresident Thomas Östros. „Seetõttu on Euroopa Liidu pangal hea meel sõlmida Eesti Vabariigiga see oluline laenuleping ning toetada riigi majanduslikku ja sotsiaalset arengut. EIP laen võimaldab Eestil käivitada EL-i toetustega rahastatud projektide elluviimise, et edendada targemat, rohelisemat ja sidusamat ühiskonda.“

Rahandusminister Mart Võrklaev hindab pikaajalist koostööd Euroopa Investeerimispangaga ELi rahastatud projektide kaasfinantseerimisel. „Allkirjastatud rahastamisleping on suure tähtsusega, kuna hõlbustab struktuurifondide tõrgeteta rakendamist Eestis. Euroopa Investeerimispanga laenude paindlikud tingimused aitavad pikas perspektiivis vähendada riigieelarve koormust ja hajutada Eesti võlakohustuste riske. Digi- ja rohereformi investeeringud on olulise tähtsusega meie majandusele, mida rohelisemaks ja nutikamaks muutmisega ergutada,“ lisas Võrklaev.