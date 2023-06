Riigi IT Keskuse juht: digiriigi ülesehitamiseks vajame haritud IT-insenere

Kui räägitakse IT tööjõu puudusest ja koolitusvajadustest, siis tekib Tarsi sõnul sageli ettekujutus, et jutt käib arendajatest. „IT on märksa mitmekülgsem ja digiriigi teenuste arenguhüppeks on arenduskompetentse pidevalt juurde vaja. Riigisektori IT-d võib vaadelda nagu suure rahvusvahelise ettevõtte IT-d, mis peab katma kõik rollid, mida IT vajab heaks ja turvaliseks toimimiseks. Näiteks selleks, et teenused toimiksid, peab laitmatult töötama alustaristu - võrk, serverid jm koos infoturbega. See seab kõrged ootused taristuteenuste arendamisele ja haldusele,“ selgitab Tars.

Digiriigi arengut silmas pidades ja vajalike ekspertide koolitamiseks avataksegi Tallinna Tehnikaülikoolis tänavu uus võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava, kus saab katsetada nii õppetöös kui teadus-arendustegevuses erinevaid platvorme, näiteks 5G võrku ja 6G tuumikvõrgu toega Open5GCore 5G võrku. „Uutes testvõrkudes saab katsetada ja uurida erinevaid teenuste lahendusi nii võrkude, teenuste platvormide kui lõppkasutaja tasandil,“ selgitab Tallinna Tehnikaülikooli elektroonika ja sidekeskuse õppekeskuse juht Andres Eek.

Tarsi sõnul on uued arengud võrgutehnoloogiates riigi IT jaoks väga olulised ja oodatud. „Iseküsimus on, millal on tehnoloogia piisavalt valmis, et riigil n-ö ree peale hüpata. Uued tehnoloogiad on riigi huviorbiidis juba selles faasis, kus nad ei ole veel massiliseks kasutamiseks küpsed, kuid juba näitavad oma potentsiaali. Riigi IT seisukohast peame nendega olema kursis, neid katsetama ning looma strateegiaid uute tehnoloogiate laialdaseks kasutuselevõtuks. Ehk lühidalt öeldes on hästi oluline teada, mis maailmas toimub ning mida saab riigi heaks kasutusele võtta - mis on efektiivsem, turvalisem ja kasutajale mugavam,“ kinnitab Tars.