Oluline samm energeetikas. Algab hoonestuslubade menetlemine tuulikute rajamiseks Liivi lahte

Meretuulepargid Liivi 1 ja Liivi 2 on planeeritud rajada Eesti mereala planeeringu tuuleenergeetika arendamiseks sobivale alale Liivi lahte Ruhnu saarest loodesse. „Kõigil huvitatud isikutel on võimalik esitada 60 päeva jooksul TTJA-le konkureeriv taotlus samale alale. Konkureerivate taotluste osas viib TTJA läbi ehitusseadustiku alusel vastavushindamise. Kui esitatud taotlused vastavad kõikidele nõutud aspektidele, saavad taotluse esitanud ettevõtjad osaleda enampakkumisel hoonestusloa menetluse algatamiseks,“ ütles TTJA peadirektor Kristi Talving.

„Liivi lahe meretuuleparkide hoonestuslubade menetluste algatamine on oluline samm Eesti sajaprotsendilise taastuvelektri eesmärgi saavutamise suunas,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Meretuulepargid pakuvad puhast ja soodsamat elektrit. See aitab inimestel paremini toime tulla, ettevõtetel eksportida ning on hea kliimale. Meretuulepargid panustavad ka naabruses olevate kohalike omavalitsuste tuludesse, lisaks üldisele hüvele saab kasu ka kohalik kogukond,“ ütles ta.

„Eesti varustamine meie enda riigis toodetud roheelektriga on majanduse vereringele ülioluline, et tõsta Eesti ettevõtete konkurentsi- ja ekspordivõimet. Meretuulepargid toovad veelgi suuremat kasu, kui tuuleparkide püstitamiseks ja hooldamiseks vajalikke töid ja teenuseid pakuvad kohalikud inimesed,“ lisas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Liivi 1 alale on hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud 61 tuulikut, kokku on kavandatava Saare-Liivi 1 meretuulepargi võimsus kuni 1525 MW. Liivi 2 alale on hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud 86 tuulikut, kokku on kavandatava Saare-Liivi 2 meretuulepargi võimsus kuni 2150 MW.