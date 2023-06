Keskpanga president: intressitõusud ei näi niipea lõppevat

„On üsna ebatõenäoline, et keskpank saaks lähitulevikus täie kindlusega väita intressimäärade tippu,“ lausus Lagarde teisipäeval Portugalis, lisades, et intressimäärade tõstmist jätkatakse ka juulis.

Kohtumisel peetud kõnes kinnitas Lagarde, et taolisele intressitasemele jäädakse seni, kuni on vajalik. Samuti ei tohiks seada liialt kõrgele ootusi, et intresside tõus võiks lähitulevikus langusesse pöörata.

Tegemist on hetkel Keskpanga rahakarmistamispoliitika ühe viimase etapiga, sest inflatsioon näitab juba olulisi vaibumismärke. Ent siiski on hinnasurve liialt tugev. Enamik majandusteadlasi usub, et pärast juulit ametnikud peatavad mõneks ajaks tõstmise, kuid turud kalduvad arvama, et uus intressitõste ootab pärast suve ees.

Niisamuti ütles Lagarde, et karmistamise varajased mõjud on juba nähtavad, eriti ehitus- ja tootmisvaldkonnas ehk sektorites, mis on rohkem tundlikumad intressimuutustele. Samal ajal avaldab palkade järelejõudmine alushindadele jätkuvalt survet, ütles ta.