Kliendid pahased: miks ei saa Boltile helistada? Ettevõte: selleks pole vajadust

Tiina (nimi muudetud – toim) unustas Bolti taksosse oma telefoni, mis kukkus ilmselt autost väljudes taskust välja. Ta avastas selle küll mõne minuti pärast, kuid Bolti auto oli selleks hetkeks juba lahkunud. „Algas raske Kolgata tee – kuna Boltile helistada ei saa, on ainus võimalus neile kirjutada, kuid vastust tuleb sageli oodata väga kaua,“ räägib ta.

Lisaks selgus, et Bolt ei saanud isegi mitu päeva juhiga ühendust. „Korduv vastus oli, et juht pole neile vastanud,“ on