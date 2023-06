Läbipõlemine on jätkuvalt suur probleem: enamik eestlasi töötab ka puhkuse ajal

Targa Töö Ühingu juhatuse liige Ave Laas tõi välja, et puhkuste ajal töötamine on Eestis suur probleem: „CV Online viis eelmisel aastal läbi küsitluse, kus selgus, et 83% inimestest teeb puhkuse ajal tööd.“ Seega kui tööandjad annavad võimaluse puhata, siis ei pruugi inimesed seda võimalust kasutada. Ühelt poolt on töötajatel hirm, et töö kuhjub ja vastutustunne ei lase korralikult ennast välja lülitada. Teiselt pool on aga just Eestis laialt levinud mitme töökoha omamine, et tagada teatav finantspaindlikkus. See võib Laasi sõnul viia lõpuks ka läbipõlemiseni, mis on Eestis järjest suurem probleem.

Trendid puhkusevõimalustes

Laasi sõnul on Eesti töökultuur veel erinevate puhkuste teemal aga lapsekingades. Ta tõi välja, et peamine trend on lisapuhkuste rakendamine näiteks talvisel perioodil või õpingute tarbeks.

Tele2 pakub enda töötajatele aga piiramatut puhkust, mis võimaldab lisaks tavapuhkusele võtta juurde nii palju vabu päevi kui töötaja ise soovib. Piiramatu puhkuse kontseptsioon sai alguse 2020. aastal ning selle idee tekkis Tele2 soovist pakkuda inimestele rohkem vaba aega. „Kui varem andsime inimestele sünnipäevaks erinevat nänni, siis nüüd kingime hoopis vaba päeva,“ rääkis Tele2 personalijuht Eve Karo.

Karo sõnul ei jõuta tihti aga piiramatu puhkuseni, sest tavapuhkust, mille täielik kasutamine on selle võtmise üheks eeldustest, ei kasutata ära. Selle taga nähaksegi inimeste kartust puhkuselt naastes töö alla mattuda, mistõttu ei tahetagi puhkama minna. Piiramatu puhkus on aga Karo sõnul andnud töötajatele teatava kindluse ja tõstnud ka motivatsiooni: „Inimesed teavad, et neil on alati võimalus võtta vaba päev kui selleks vajadus tekib.“ Töötajad ei muretse enam põhipuhkuse päevade otsasaamise üle ning võtavad sagedamini puhkust välja. Lisaks tõi Karo välja, et piiramatu puhkuse võimalust kasutavad nii kontoriinimesed kui ka esinduste ja kõnekeskuste töötajad ehk see on mõeldud kõigile.