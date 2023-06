Idufirma eAgronom kaasas 5,5 miljonit dollarit

Pärast süsinikuprogrammi, kasvuhoonegaaside seire ja andmete mõõtmisega seonduvate lahenduste esmast edu paigutab idufirma nüüd veelgi enam vahendeid Euroopa ja Aafrika suunal, et jätkata nendes piirkondades laienemist. Lisaks rahastusringile sai eAgronom ka EAS-ilt sihtfinantseeringu, mille eesmärk on toetada iduettevõtte tootearendust ja innovatsiooni.

„Lisarahastuse abil saame jätkata oma jõupingutusi, et hõlbustada põllumajandustavade muutmist - võimaldada põllumajandusettevõtetel end jätkusuutlikumalt majandada, pakkudes neile samal ajal uusi tuluallikaid ning võimalust parandada oma muldade omadusi tuleviku tarbeks. Need sammud on üliolulised üleilmses kliimamuutuste vastases võitluses, millega peame tegelema pigem varem kui hiljem,“ ütles eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks.

„eAgronom esindab täpselt sellist investeeringut, mida me alati otsime. See on tulevikku suunatud, kuid samal ajal sügavalt praktiline ettevõte, mis tegeleb kõige pakilisemate tulevikuprobleemidega, keskendudes keerulisele tehnoloogiale, rahalisele elujõulisusele ja ulatuslikule kasutuselevõtule. Süsinikuprogramm on juba praegu eAgronomi põllumajandustootjate jaoks atraktiivne ja me oleme põnevil, et see meie toetusel laieneb,“ rääkis Icos Capitali juhtivpartner Nityen Lal.

„Viimaste aastate globaalsed kriisid ja kasvavad kliimaprobleemid on meile üha teravamalt näidanud, et jätkusuutlikke ideid ja tehnoloogiat on vaja arendada senisest julgemalt ja kiiremini,“ sõnas fondijuht ja SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai.