Leedulased töötavad rohkem, kuid palk on lääneriikides makstavast oluliselt madalam. Eesti seis on veelgi kehvem

OECD andmetel töötavad leedulased aastas keskmiselt 1620 tundi. Nende keskmine palk on üle 1900 euro. Samas sakslased töötavad keskmiselt 1349 tundi aastas ning keskmine palk on 4000 eurot kuus. Taanlased töötavad 1363 tundi ning keskmine palk on 6100 eurot kuus. Norralased töötavad aastas 1425 tundi, keskmine palk on 6100 eurot.