Wise näitab meeletut kasvu

Aruandest selgub, et Wise on maksueelset kasumit kasvatanud 234% ehk 43,9 miljonilt naelalt 146,5 miljonini. Ettevõtte käive on aga tõusnud 51% ehk 559,9 miljonilt 846,1 miljonini.

„Meie tugev kasv ja jätkuv kasumlikkus on meie missioonile ja klientidele keskendumise otsene tulemus. Sel aastal valis ligikaudu 10 miljonit inimest ja äri Wise'i selleks, et raha rahvusvaheliselt liigutada või hallata,“ nendib ettevõtte tegevjuht Kristo Käärmann, lisades, et kasv on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olnud 34%.

Muuhulgas tõdeb ta ka seda, et nad aitasid klientidel üle piiri viia 105 miljardit naela, mis teeb aastases võrdluses kasvuks 37%. Käärmann tunnistab, et tegemist on alles algusega ning neil on tegelikult tohutult nö teenindamata publikut, keda enda keskkonda tuua.

Ettevõtte finantsjuht Matt Briersi sõnul plaanib ettevõtte pea 80% enda intressituludest investeerida, lisades, et nad ei kavatse kasutada intresstulusid üldiste ärikulude katmiseks piiriüleste maksehindade langetamiseks.

„Tuleval aastal keskendume maksete arvu suurendamisele ning oleme alustanud selle nimel tööd India ja Poola jaoks,“ lisab Käärmann, kelle sõnul tegelevad nad hoogsalt ka parendustega ning nad kiirendavad finantskuritegude kontrollimist. Niisamuti proovivad vähendada peatatud ülekannete arvu.