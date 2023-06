Paljud kohvimasinad eestlaste kodudes võivad muutuda kasutuskõlbmatuks

Kapselkohv on tänaseks lettidel olnud juba üle kümne aasta. Tegemist on populaarse kohvi tarbimise viisiga, kuna eelkõige on ta olnud kasutajale väga mugav. Paratamatult on täna kasutuses olevad kohvikapslid keskkonnale kahjulikud, kuna neid ei saa kompostida. Seetõttu on ka Euroopa Liit nende kasutamist reguleerima hakanud. Selle regulatsiooniga seoses on aga esile kerkinud uus murekoht.

„Minul ja minu tuttavatel on selline hirmus keskkonnavaenulik asi nagu kapselkohvimasin. Pauligi oma,“ rääkis Ärilehele murelik kohvisõber. „Viimaste kuude jooksul hakkas aga silma, et poest on Pauligi kapselkohv lettidelt kaduma hakanud. See masin on tehtud paraku nii, et teiste tootjate kapsel sinna sisse ei sobi,“ kirjutas ta. „Helistasin Pauligisse, kust vastati, et kapsleid ei toodeta enam, selle asemel soovitati e-poodi, kust saab veel osta kohvi. Seal aga polnud muidugi midagi enam alles,“ möönis kohvisõber nördinult.