G4Si turvatöötaja andis Delfile teada, et tantsupeo ajal peab ta tegema ebainimlikke töötunde, puhkuseks tööpäevade vahel eriti aega ei jäägi. Selline töötamisviis ei ole seadusega lubatud. G4S vastas päringule, et vaatavad graafikud üle, kuid ütlevad ka, et turvatöötajad on ise selliste tingimustega nõustunud.