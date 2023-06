Uuring: igal neljandal uue kodu soovijal on omaosalus olemas

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul viitab omaosaluse koheselt maksmise võime suure hulga inimeste harjumusele koguda finantsilist puhvrit. Samas on piisavalt ka arenguruumi, sest paljude juba praegu kodu osta soovivate inimeste jaoks terendab enne oodatud tehingut aastatepikkune rahakogumine. „Uue kodu soovijatest 21% peab omaosaluseks raha koguma kuni kolm ning 16% neli kuni kuus aastat. Iga kümnes uue kodu ostule mõtlev inimene tunneb, et unistuse realiseerumiseks tuleks säästa vähemalt seitse aastat,“ viitas Rebane.

Lisaks vajalikule omaosalusele on kodulaenu teenindamisel oluline ka pangale igakuiselt makstav laenusumma. Uuringu kohaselt on veerand leibkondadest võimelised selleks igas kuus kulutama maksimaalselt 400 eurot. Ligi kolmandik vastanutest saavad leibkonna eelarvest laenumakseks panna summa, mis jääb 400 ja 600 euro vahele ning 12% leibkondadest peab jõukohaseks ka 800 eurost suuremat makset.

„400-eurose igakuise laenumaksega, eeldades, et laen on võetud 30 aastaks, saaks praegu osta umbes 80 tuhande euro väärtuses korteri. Selle summa eest saab osta näiteks Tallinnas ühetoalise korteri magalapiirkonnas. Kui igakuine laenusumma on aga 800 eurot, siis sellega leiab heas seisukorras 2-toalise korteri mitte kesklinnas. Kui seisukorra pealt natuke järgi anda, siis ka kesklinnas,“ tõi Rebane näite.