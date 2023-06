Inflatsiooniaasta tulemused. Kaks kodumaist ketti püstitasid rekordid

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla märkis, et uue välismaise konkurendi tulek möödunud aastal mõjutas oodatust vähem toidusektorit, kuid ootamatult palju tööstuskaupade osakaalu toidukaupluste segmendis. „2022. aastal kasvas toidu- ja esmatarbekaupade käive tervikuna 12,4%, kuid seda mitte ainult toidu, vaid osaliselt ka tööstuskaupade arvelt, millele on uus konkurent suurt rõhku pannud,“ ütles Rohtla. „Meie hinnangul on see suurendanud kogu toidu- ja esmatarbekaupade turgu ligi 2% ning varasem turuosa on ümber jaotunud vähem kui 4% ulatuses,“ lisas Rohtla. Teiseks oluliseks mõjutajaks nimetas Rohtla inflatsiooni, mille mõjul on kaubanduse kogukäive müügimahtude vähenemisest olenemata suurenenud.