Maailmakuulus pitsarestoran laieneb Eestisse? Ettevõte otsib esimesi töötajaid

Domino’s on väga nimekas USA pitsakett, mis tegutseb üle maailma 20 000 toidukohaga. Nende laienemine Lätti oli mullu lõunanaabrite jaoks suur uudis, kui esimene Domino’s Pizza Riias sügisel uksed avas. Eestisse ei ole ülemaailmselt nimekas pitsakett siiani jõudnud.

See võib aga lähiajal muutuda. Nimelt otsib Domino’s Pizza Eestisse esimesi töötajaid. Kuigi pitsakett on loonud siia ka äriühingu, värbab neid hoopis pitsaketi Leedu firma. Viimase äritegevust on varjutanud aga muuseas ka seosed Venemaaga.