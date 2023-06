Kokku planeerisid uuringus osalevad ettevõtted, mis moodustavad ligi kolmandiku Eesti töötlevast tööstusest, käesoleval aastal investeerida rohkem kui 251 miljonit eurot. Keskmisest oluliselt julgemaid investeeringuid planeerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus investeeringud kasvavad vastavalt 17 ja 35 protsendi võrra. Investeeringuid pärssivate teguritena tõi 69% ettevõttest välja ebakindlat majanduskeskkonda. Samuti takistavad investeeringuid omavahendite puudus ja laenukapitali hind.

Kaheteistkümnel järjestikusel aastal läbi viidud Swedbanki tööstusettevõtete uuringus on ettevõtete investeeringute eesmärkides olnud seni kõige olulisem efektiivsuse kasvatamine. Tulenevalt majanduskeskkonnast on tänavu mahtude kasvatamise olulisus investeeringutes mõnevõrra taandunud ning kasvamas on ettevõtete investeeringud tootearenduseks, keskkonnasäästlikkuse kasvatamiseks ning uutele turgudele sisenemiseks.

Tehnoloogilise taseme tõstmiseks ehk automatiseerimise ja digitaliseerimise eesmärgil kulutavad tööstusettevõtted keskmisena 19 protsenti investeeringute eelarvest. Aktiivsemaks on muutunud keskmise suurusega ettevõtted, kes suunavad automatiseerimiseks iga kolmanda investeeritava euro. Alla kümne miljoni eurose käibega ettevõtete puhul suunatakse automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks veerand investeeringute eelarvest, suurettevõtete puhul jääb vastav näitaja käesoleval aastal 16 protsendi juurde.

„Iseseisvalt tehnoloogiasse investeerimise kõrval on hoogu sisse saamas ka koostöö traditsiooniliste ja uue majanduse start-up ettevõtete vahel,“ ütles Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe. „Selles osas eristuvad positiivselt ehitusmaterjalide sektor ning masinatööstuse ettevõtted, kus iga viies uuringus osalenud ettevõtte on asunud koostööle iduettevõtetega, et leida võimalusi ettevõtte protsesside digitaliseerimise täiustamiseks.“