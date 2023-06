Baltikumi turgu hakkas sihtima ülemaailmne logistikahiid

Taoline ringmajanduslik ärimudel pikendab aluste ja konteinerite eluiga võrreldes ühekordselt kasutatavate alternatiividega, vähendades nii vajalike loodusressursside kui ka tekkivate jäätmete hulka. Järgides ettevõtte süsinikuneutraalsuse ambitsiooni, saavad ka kahjustatud ja amortiseerunud alused uue elu – amortiseerunud alused taastatakse ning suunatakse kasutusse; kaubaaluste materjal, mida enam ei saa taastada, töötleb CHEP ümber ja suunab vastavatele taaskasutusorganisatsioonidele. Lisaks pärineb aluste tootmiseks kasutatav puit säästvalt majandatud metsadest, mis on sertifitseeritud kas Forest Stewardship Council (FSC®) või Program for the Endorsement Forest Certification (PEFC™) poolt.