Credit Suisse'i uus omanik plaanib koondada üle poole panga töötajaskonnast

Positsioone vähendatakse pankurite, kauplejate ja tugipersonali seas Credit Suisse'i investeerimispangas Londonis, New Yorgis ja mõnel pool Aasias, kusjuures peaaegu kõik tegevusvaldkonnad on ohus.

Töötajatele on öeldud, et sel aastal on oodata kolme vähendamisvooru, millest esimest oodatakse juuli lõpuks ja viimased kaks vooru on esialgu kavandatud septembriks ja oktoobriks.

Kolm kuud pärast seda, kui UBS nõustus Credit Suisse'i ostmisega valitsuse vahendusel tehtud tehingus, hakkab töökohtade vähendamise täielik ulatus selguma. UBS, mille töötajate arv koos tehingu sõlmimisel kasvas umbes 120 000-ni, on öelnud, et kavatseb lähiaastatel kokku hoida umbes 6 miljardit dollarit personalikuludelt.

UBS kavatseb lõppkokkuvõttes vähendada ühendatud töötajate arvu umbes 30% ehk 35 000 inimese võrra. See on üldjoontes kooskõlas Redburni analüütikute poolt sel kuul UBSi kohta koostatud aruandega, kus prognoositi umbes 30 000 inimese suurust töötajate vähendamist.

Ühendatud ettevõtte juhtkonna koosseisus on juba praegu näha UBSi domineerimist. Juhatusse kuulub vaid üks Credit Suisse'i juhatuse liige, Ulrich Koerner, kes jääb ülevõetud panga tegevjuhiks. Võtmetähtsusega varahaldusüksuses on rohkem kui kahest tosinast juhtkonnast alles vaid viis juhtimistegelast pärit Credit Suisse'ist.

Ehkki UBS plaanis algselt hoida 20% parimaid tehingupankureid, eelkõige neid, kes keskenduvad tehnoloogiale, meediale ja telekommunikatsioonile, on paljud kõige edukamad neist juba lahkunud või konkurentide poolt üle ostetud. Deutsche Bank AG, Jefferies Financial Group Inc. ja Wells Fargo & Co. kuuluvad konkurentide hulka, kes on viimastel kuudel Credit Suisse'i töötajaid endale krabanud.